TISG, debito netto gruppo a 179,6 milioni euro al 31 luglio

(Teleborsa) - La posizione finanziaria netta del gruppo The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, al 31 luglio 2026 è pari a 179,59 milioni di euro, composta da 148,87 milioni di euro di debito bancario, interamente a breve termine, a seguito del mancato pagamento delle rate anche dei mutui a medio lungo termine e 5,32 milioni di euro di disponibilità liquide.



La parte del debito finanziario corrente include anche i debiti a breve derivanti dall'applicazione dell'IFRS16. La voce di debito finanziario non corrente include anche un finanziamento del socio GC Holding per 25 milioni di euro e i debiti a lungo derivanti dall'applicazione dell'IFRS16 per 9,45 milioni di euro.

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