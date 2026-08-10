The Italian Sea Group, al via il processo competitivo per nuovi investitori

(Teleborsa) - The Italian Sea Group ha avviato un processo competitivo per individuare potenziali investitori nell'ambito del percorso di ristrutturazione della società, quotata su Euronext Milan e attiva nella nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920. Il processo, seguito da Meti Corporate Finance e KPMG Advisory in qualità di joint financial advisor, nasce per ricondurre a un quadro procedurale unitario le numerose manifestazioni di interesse già pervenute in via spontanea, e si svolgerà sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali.



L'operazione potrà articolarsi secondo due alternative: un Asset Deal, che riguarderebbe i cantieri di Carrara e La Spezia, il sito di Viareggio, i marchi Admiral, Perini, Picchiotti e Tecnomar, oltre alle partecipazioni in Celi S.r.l. e TISG Turkey Yat Tersanecilik, oppure uno Share Deal tramite aumento di capitale, finalizzato alla ricapitalizzazione della società e al ripristino delle condizioni patrimoniali per la continuità aziendale.



Il calendario prevede la presentazione di offerte indicative non vincolanti entro le 12:00 del 15 settembre 2026, valide per 90 giorni. Sulla base delle proposte ricevute, TISG selezionerà gli investitori ammessi alla seconda fase, con offerte vincolanti attese entro il 15 ottobre e signing indicativamente entro il 26 ottobre 2026, salvo modifiche legate agli adempimenti societari e regolamentari. Il completamento dell'operazione resta soggetto alla supervisione dei Commissari giudiziali e alle autorizzazioni del Tribunale competente.

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