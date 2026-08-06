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Occupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre
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06 agosto 2026 - 09.15
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Occupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,1%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: di Pexels da Pixabay)
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