The Italian Sea Group, i ricavi operativi crollano a 57,9 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha registrato al 30 giugno 2026 ricavi operativi per 57,9 milioni di euro (ricavi totali a 71,2 milioni di euro), un risultato operativo negativo per 25,3 milioni di euro (dopo ammortamenti e svalutazioni per 7,3 milioni) e una perdita di 15,8 milioni di euro. Si tratta di dati preliminari, di natura gestionale, predisposti esclusivamente per la reportistica periodica da depositare nell'ambito del procedimento ex art. 44 CCII, e non sono stati sottoposti a revisione legale.



La perdita di periodo è influenzata dal provento fiscale di circa 15 milioni di euro rilevato a seguito della presentazione delle dichiarazioni integrative IRES e IRAP per l'anno 2024.



Pesano invece i componenti di reddito di natura straordinaria, complessivamente negativi per 9,5 milioni di euro, riferiti principalmente agli effetti degli accordi con i fornitori perfezionati nell'ambito della composizione negoziata della crisi e ai costi maturati e da sostenere per la ristrutturazione e il risanamento della società.



Il totale attivo si attesta a 235,9 milioni di euro, con un patrimonio netto negativo per 392,3 milioni. Tra le passività correnti spiccano debiti commerciali per 180,5 milioni e passività finanziarie a breve termine per 149,4 milioni: quest'ultima voce include ora anche tutti i mutui bancari a lungo termine, riclassificati tra le passività correnti a seguito del mancato pagamento delle rate e della situazione di moratoria e stand still in corso.



TISG sottolinea che la situazione al 30 giugno 2026 coincide, quanto al periodo di riferimento, con quella oggetto della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, ancora in corso di predisposizione e che sarà sottoposta alle previste attività di verifica e di revisione contabile limitata. I dati che saranno pubblicati nella semestrale potranno differire, anche in misura significativa, da quelli diffusi oggi, essendo suscettibili di rettifiche, integrazioni e riclassificazioni all'esito delle attività di verifica e controllo in corso, anche in ragione della complessità delle stime relative ai contratti in corso di esecuzione, agli impairment test, ai fondi rischi e oneri e alle passività di natura tributaria e previdenziale.



Anche se i dati sono difficilmente paragonabili per la situazione di crisi che ha interessato l'azienda negli ultimi mesi e che è tuttora in corso, nel primo semestre 2025 TISG aveva registrato ricavi pari a 186,8 milioni di euro, EBITDA pari a 30,4 milioni di euro e utile netto pari a 12,2 milioni di euro.

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