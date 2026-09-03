Waller (Fed), propenso a mantenere tassi invariati con nuovi segnali di disinflazione

Le parole del funzionario

(Teleborsa) - "Sebbene l'inflazione rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dal Federal Open Market Committee, i dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione".



E' quanto afferma il funzionario della Federal Reserve, Christopher Waller, in un discorso preparato per un'intervista a Reuters NEXT Newsmaker. "Se questa tendenza dovesse confermarsi nei dati in uscita nelle prossime due settimane, sarei propenso a mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali al livello attuale".



"Tuttavia, permangono notevoli incertezze sull'impatto dei conflitti militari, delle politiche commerciali e dell'intelligenza artificiale sui prezzi e sull'attività economica. Se i dati di agosto dovessero indicare che questo miglioramento è stato temporaneo, potrebbe essere opportuno aumentare il tasso di riferimento in occasione della riunione del FOMC del 15 e 16 settembre".



L'inflazione, spiega Waller, "è significativamente superiore all'obiettivo del 2% fissato dal FOMC e lo supera da cinque anni e mezzo" e "i prezzi del PCE sono aumentati del 3,7% negli ultimi 12 mesi e l'inflazione di base del PCE è del 3,3%".



Il funzionario della Fed afferma di intravedere alcuni rischi al rialzo per l'inflazione. "I prezzi dell'energia sono nuovamente aumentati e rimangono significativamente più alti rispetto all'inizio del 2026, e l'economia deve affrontare sia la pressione sui prezzi dei beni tecnologici legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sia la possibilità di ulteriori aumenti tariffari. Tuttavia, a differenza del periodo di elevata inflazione successivo alla pandemia, la crescita salariale, una volta tenuto conto della crescita della produttività, è sostanzialmente coerente con l'aspettativa che l'inflazione continui a scendere al 2%".



"Ad oggi, il mercato del lavoro è stabile, con l'occupazione vicina al suo livello massimo sostenibile, e l'inflazione sta compiendo progressi lenti ma costanti verso il raggiungimento del 2%. Avremo un altro rapporto sull'occupazione e un'ulteriore lettura sull'inflazione prima della prossima riunione del FOMC. Non mi aspetto che i dati sull'occupazione si discostino molto da quanto abbiamo osservato finora. Pertanto, la mia decisione sull'orientamento appropriato della politica monetaria sarà fortemente influenzata da ciò che sapremo sull'inflazione di agosto. Se i progressi verso il nostro obiettivo del 2% continueranno, allora sono disposto a sostenere il mantenimento del tasso di interesse al livello attuale. Ma se l'inflazione dovesse impennarsi, prenderei in considerazione un aumento dei tassi".

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