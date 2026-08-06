Gefran, utile semestrale poco mosso a 6,7 milioni di euro. Ricavi +2,3%

(Teleborsa) - Gefran , società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha comunicato che i ricavi del primo semestre 2026 si attestano a 73,8 milioni di Euro, in aumento (del 2,3%) rispetto ai 72,2 milioni registrati nel pari periodo 2025. L'andamento delle valute estere ha inciso negativamente sui ricavi che, al netto di tale effetto si mostrerebbero superiori del 3% rispetto al semestre di confronto. I maggiori ricavi (0,4 milioni di Euro) realizzati dalla controllata CZ Elettronica S.r.l., entrata nel Gruppo Gefran nel secondo trimestre 2025 e oggi pienamente operativa, contribuiscono della crescita rilevata.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 30 giugno 2026 risulta positivo per 13,2 milioni di Euro, pari al 17,9% dei ricavi, rispetto ai 13,8 milioni di Euro registrati alla chiusura del primo semestre 2025 (19,1% dei ricavi). I maggiori costi per la gestione operativa, registrati rispetto al periodo di confronto, hanno portato alla diminuzione dell'EBITDA. Il Risultato netto del Gruppo al 30 giugno 2026 è positivo, ammonta a 6,7 milioni di Euro (9,1% sui ricavi) e si confronta con il risultato positivo e pari a 6,6 milioni di Euro del primo semestre 2025 (9,2% sui ricavi), registrando un aumento di 0,1 milioni di Euro.



Gli investimenti realizzati nel primo semestre 2026 ammontano a 8,1 milioni di Euro (3,1 milioni di Euro nei primi sei mesi 2025) e riguardano principalmente i reparti produttivi, le attività di ricerca e sviluppo e il rinnovo dei fabbricati che ospitano gli stabilimenti del Gruppo. A inizio 2026, in particolare, è stato avviato il cantiere per l'intervento di riqualificazione e ampliamento di un edificio, già di proprietà, a Provaglio d'Iseo in Via Stazione Vecchia, che dal 2027 diventerà il nuovo polo produttivo e tecnologico, oltre che l'headquarter del Gruppo Gefran. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026, è positiva e pari a 25,6 milioni di Euro, mentre a fine 2025 era positiva per 32,8 milioni di Euro. È composta da disponibilità finanziarie a breve termine pari a 37,5 milioni di Euro e da indebitamento a medio/lungo termine per 12 milioni di Euro.



"I risultati positivi del primo semestre 2026 ci rendono soddisfatti e confermano la solidità del modello di business del Gruppo e la sua capacità di adattamento ad un contesto di mercato ancora caratterizzato da volatilità e incertezza - ha commentato l'AD Marcello Perini - In particolare, il progressivo miglioramento della domanda nel secondo trimestre ha sostenuto la crescita dei ricavi e degli ordini, con un contributo positivo dato dal business Componenti per l'Automazione e dai mercati italiano e asiatico".



"Continuiamo a investire nelle competenze, nell'innovazione e nello sviluppo commerciale, privilegiando la creazione di valore nel lungo periodo e consolidando le basi della crescita futura, pur in un contesto di maggiore pressione sulla marginalità - ha aggiunto - Guardando alla seconda parte dell'anno, pur mantenendo alta l'attenzione all'evoluzione dello scenario macroeconomico e geopolitico, confidiamo di proseguire nel percorso di crescita avviata nel primo semestre, continuando a creare valore grazie alla solidità del nostro posizionamento e a una marginalità che si manterrà ampiamente positiva".

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