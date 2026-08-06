Trevi conferma la guidance 2026 con backlog record e struttura finanziaria più solida

(Teleborsa) - I ricavi totali nel primo semestre 2026 di Trevi ammontano a circa € 270,9 milioni rispetto a € 312,2 milioni nel primo semestre del 2025. L’andamento, spiega la società nella nota dei conti, "riflette principalmente il profilo temporale di avvio ed esecuzione di alcune commesse acquisite tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026 ed è coerente con il profilo di crescita delineato nel Piano Industriale 2026-2029, che prevede una maggiore concentrazione dell’attività operativa nella seconda parte dell’esercizio".



Tale dinamica ha già mostrato segnali di progressiva accelerazione nel secondo trimestre, con ricavi pari a € 153,3 milioni rispetto a € 117,6 milioni nel primo trimestre 2026, in crescita del 30,3%. Si prevede che le commesse recentemente acquisite contribuiscano in misura crescente alla performance del secondo semestre 2026 e dell’esercizio 2027.



L’EBITDA Ricorrente al 30 giugno 2026 è pari a € 40,0 milioni rispetto a € 44,3 milioni del primo semestre del 2025 con un margine sui ricavi pari al 14,8% in miglioramento rispetto al 14,2% registrato nel primo semestre del 2025, mentre l’EBITDA reported si attesta a € 39,0 milioni. Il miglioramento della marginalità in percentuale sui ricavi conferma la resilienza operativa del Gruppo.



L’EBIT nel primo semestre 2026 si attesta a € 24,5 milioni. Il risultato netto consolidato è pari a € 7,2 milioni rispetto a € 6,1 milioni nello stesso periodo dell’esercizio precedente, di cui € 5,8 milioni attribuibili al Gruppo.



La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2026 risulta pari a € 92,1 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2025 (€ 187,4 milioni), con un leverage ratio pari a 1,13x. La riduzione dell’indebitamento netto per oltre € 95 milioni riflette il rafforzamento patrimoniale derivante dall’aumento di capitale e accresce la capacità del Gruppo di eseguire il Piano Industriale 2026-2029 e perseguire le future iniziative di sviluppo.



Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, il Gruppo Trevi conferma la guidance per l’esercizio 2026, che prevede: ricavi compresi tra € 640 milioni e € 670 milioni; EBITDA Ricorrente tra € 70 milioni e € 80 milioni; Posizione Finanziaria Netta attesa tra € 90 milioni e € 100 milioni.

La conferma della guidance "è supportata dalla consistenza del backlog, dall’accelerazione del business già registrata nel secondo trimestre e dall’atteso contributo nella seconda parte dell’esercizio delle commesse recentemente acquisite. L’attività prosegue in continuità con gli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione e con il percorso di crescita supportato dal completamento della recente Manovra Finanziaria".



Le previsioni del Gruppo, avverte la società nella nota, potrebbero essere influenzate da fattori esogeni non prevedibili e non rientranti nella sfera di controllo del management, che potrebbero modificare i risultati delle previsioni.

Condividi

```