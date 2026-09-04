Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un ribasso dello 0,35%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3759. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3875. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3721.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)