Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Giornata da dimenticare per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,78% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 154,432 con tetto rappresentato dall'area 158,742. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 152,996.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)