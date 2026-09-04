Bending Spoons completa l'acquisizione di Airtable: primo M&A dalla quotazione al Nasdaq

(Teleborsa) - Bending Spoons , società tecnologica italiana quotata sul Nasdaq e specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, ha completato l'acquisizione di Airtable, piattaforma utilizzata da oltre 500.000 organizzazioni per ripensare il modo in cui i team organizzano i dati e gestiscono i ?ussi di lavoro più importanti. L'operazione, annunciata a inizio agosto, prevedeva un enterprise value di 1,285 miliardi di dollari e un equity value di 2,25 miliardi di dollari.



"Airtable continua a crescere perché i clienti ne apprezzano la ?essibilità senza paragoni - ha dichiarato Luca Ferrari, CEO di Bending Spoons - I team possono riunire tutti i loro dati, il contesto e gli agenti AI in un unico luogo, plasmare i ?ussi di lavoro in base alle proprie esigenze speci?che ed estendere progressivamente l'utilizzo della piattaforma nel tempo. Ora che ne assumiamo la guida, il nostro obiettivo sarà sostenere questa crescita investendo massicciamente nel prodotto, nell'assistenza clienti e nelle capacità commerciali di Airtable".



La conclusione dell'operazione segna la prima acquisizione di Bending Spoons dalla quotazione al Nasdaq del 1° luglio 2026. Bending Spoons ha acquisito il 100% delle azioni emesse e in circolazione di Airtable mediante un'operazione interamente in denaro. Le previsioni ?nanziarie fornite da Bending Spoons il 13 agosto 2026 si basavano esclusivamente sul portafoglio di attività possedute al 12 agosto 2026 ed escludevano qualsiasi contributo di Airtable.

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