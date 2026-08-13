Bending Spoons, l'utile più che raddoppia a 177 milioni di dollari nel secondo trimestre

La prima trimestrale

(Teleborsa) - Bending Spoons , società tecnologica italiana specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con un fatturato di 704 milioni di dollari, in aumento del 126% rispetto al secondo trimestre del 2025 principalmente grazie alle acquisizioni, e sopra le attese degli analisti per 682,7 milioni di dollari (secondo dati LSEG). Le aziende acquisite dall'inizio del secondo trimestre del 2025 alla fine del secondo trimestre del 2026 sono AOL, Eventbrite, Harvest, MileIQ, Tractive e Vimeo. La crescita organica del fatturato è stata del 3%, con Tractive e WeTransfer che hanno contribuito maggiormente, parzialmente compensata da un calo del fatturato di Remini e Splice.



L'utile operativo è stato di 240 milioni di dollari, in aumento del 139%, mentre l'utile operativo rettificato è stato di 381 milioni di dollari, in aumento del 150%. Il costo del venduto è aumentato di 134 milioni di dollari, pari al 126%, determinato principalmente dai seguenti fattori: un aumento dell'ammortamento delle attività immateriali acquisite, a seguito della continua attività di acquisizione; un aumento delle spese per l'infrastruttura IT, dovuto a un maggiore utilizzo dell'infrastruttura cloud, principalmente a causa delle acquisizioni; e un aumento delle spese di distribuzione e di elaborazione dei pagamenti, a seguito dell'aumento del fatturato.



L'utile netto è stato di 177 milioni di dollari, in aumento del 171%, grazie all'aumento di 140 milioni di dollari dell'utile operativo e all'impatto netto dei seguenti elementi: un aumento di 73 milioni di dollari degli oneri finanziari, dovuto principalmente a maggiori prestiti associati al finanziamento dell'M&A; una diminuzione di 22 milioni di dollari di altri oneri (ricavi), dovuta principalmente a variazioni favorevoli dei tassi di cambio; un aumento di 23 milioni di dollari del beneficio fiscale.



Alla fine del secondo trimestre 2026, l'indebitamento netto ammontava a 4,09 miliardi di dollari e il rapporto di leva finanziaria era pari a 2,4×. Le linee di credito revolving offrono una capacità di indebitamento fino a 1,58 miliardi di dollari, di cui 1,28 miliardi di dollari non utilizzati alla fine del trimestre. Alla fine del secondo trimestre, erano previsti in scadenza, entro i dodici mesi successivi, debiti per un valore di 794 milioni di dollari. Dopo la fine del trimestre del 2026, Bending Spoons ha stipulato ulteriori linee di credito a termine in euro per un totale di 590 milioni di euro e ottenuto aumenti delle linee di credito revolving in euro per un importo complessivo di 30 milioni di euro. Inoltre, ha completato l'IPO sul Nasdaq, raccogliendo proventi netti complessivi per 1,10 miliardi di dollari.



Per il terzo trimestre del 2026, Bending Spoons prevede i seguenti risultati: ricavi compresi tra 733 e 745 milioni di dollari, con una crescita annua del 113% al punto medio (le attese degli analisti erano per 738,5 milioni di dollari); utile operativo rettificato compreso tra 380 e 400 milioni di dollari, con una crescita annua del 111% al punto medio. Per l'intero 2026: ricavi compresi tra 2,78 e 2,82 miliardi di dollari, con una crescita annua del 114% al punto medio dell'intervallo (le attese degli analisti erano per 2,90 miliardi di dollari); utile operativo rettificato compreso tra 1,46 e 1,51 miliardi di dollari, con una crescita annua del 142% al punto medio dell'intervallo. Le previsioni si basano esclusivamente sul portafoglio di attività possedute al 12 agosto 2026 e non includono alcun contributo derivante da ulteriori acquisizioni.

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