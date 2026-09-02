USA, ADP: +38 mila occupati ad agosto, sotto attese

(Teleborsa) - Risulta peggiore del previsto la creazione dei posti di lavoro nel settore privato statunitense ad agosto 2026. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un incremento di 38mila posti di lavoro, dopo i +46mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +44 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 47mila unità.



È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede solitamente quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì 4 settembre 2026.



L'incremento maggiore è quello del settore servizi (+48 mila unità), seguito da quello delle costruzioni (+12 mila unità). In calo di 5 mila unità il settore risorse naturali e attività minerarie e di 16mila unità quello manifatturiero.



A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato un incremento degli occupati di 3mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano una variazione nulla e l'industria di grandi dimensioni un aumento di 34 mila.



"Le retribuzioni possono dirci molto sull'attuale andamento incerto delle assunzioni. Per comprendere le dinamiche di assunzione, bisogna analizzare a fondo dove la crescita salariale sta accelerando, dove sta rallentando, e per chi. Una crescita salariale un tempo prevedibile è stata superata dalla complessità dei cambiamenti demografici, dall'inflazione persistente e dagli effetti dell'intelligenza artificiale sul lavoro", ha detto Nela Richardson, Capo Economista di ADP.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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