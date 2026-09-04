Gruppo SAVE, tra giugno e agosto 6,3 milioni di passeggeri negli aeroporti del Nord Est (+8%)

(Teleborsa) - Gruppo SAVE - Polo Aeroportuale del Nord Est ha comunicato che, tra giugno e agosto 2026, gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona hanno gestito 6,3 milioni di passeggeri, con una crescita complessiva dell'8%, determinata dalla ricca offerta di voli e destinazioni, incrementata nella stagione estiva da importanti novità.



L'Aeroporto Marco Polo di Venezia, terzo scalo intercontinentale nazionale, ha guidato la crescita, con 3,9 milioni di passeggeri tra giugno e agosto, in aumento dell'11% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Luglio e agosto, in particolare, hanno segnato il raggiungimento di un traguardo storico per lo scalo: per la prima volta, in entrambi i mesi, il traffico ha superato 1,3 milioni di passeggeri. Agosto il mese più rilevante, con medie record giornaliere di 44.000 passeggeri e 278 voli tra arrivi e partenze. Il picco massimo è stato raggiunto lunedì 31 agosto, con 49.298 passeggeri, in assoluto il volume più alto raggiunto dallo scalo in un giorno. I primi cinque mercati sono stati, nell'ordine, Italia (793.000 passeggeri), Spagna (515.000), Gran Bretagna (451.000), Germania (340.000), Francia (312.000).



L'Aeroporto Canova di Treviso ha consolidato un volume di 900.000 passeggeri, leggermente superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con le previsioni. Il primo mercato è la Spagna, collegato dai voli su Alicante, Ibiza, Malaga, Minorca, Palma di Maiorca, Santander, Siviglia, Tenerife, Valencia, che hanno determinato un flusso di 170.000 passeggeri. Seguono Romania (130.000), Albania (126.000).



L'Aeroporto Catullo di Verona, con 1,5 milioni di passeggeri tra giugno e agosto, ha registrato un aumento del 6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, e prosegue nel suo percorso di sviluppo del traffico, oggi ulteriormente stimolato e sostenuto dal nuovo terminal passeggeri. Una crescita che da gennaio ad agosto si è consolidata all'8%. Il primo mercato è l'Italia, collegata da voli su Catania, Olbia, Palermo, Cagliari, Bari, per un totale di 500.000 passeggeri trasportati.



"Siamo molto soddisfatti per il positivo andamento del traffico della stagione estiva che con una crescita di gruppo dell'8%, superiore alla media nazionale, conferma l'efficacia della nostra strategia di sviluppo basata in particolare sulla diversificazione dei mercati - ha commentato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE - Il Polo aeroportuale del Nord Est può così contare su una crescita continuativa, anche in considerazione della complessità dell'attuale contesto geopolitico. Le proiezioni a fine stagione sono di una prosecuzione dei risultati ad oggi raggiunti".

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