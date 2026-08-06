Classifica aeroporti 2026: Roma Fiumicino tra i migliori per le vacanze

E' l’unico dello studio con 5 stelle Skytrax

(Teleborsa) - Roma Fiumicino conquista il sesto posto nella classifica AirAdvisor dei migliori aeroporti per i viaggiatori in vacanza ed è l’unico tra i 23 scali analizzati ad aver ottenuto una valutazione Skytrax di 5 stelle. L’aeroporto romano si posiziona inoltre al primo posto ex aequo con Londra Heathrow per l’esperienza di shopping, mentre Venezia Marco Polo si colloca all’undicesimo posto a pari merito.



Lo studio vede al primo posto Londra Heathrow, che nel 2025 ha registrato un tasso di puntualità del 79,1% su 84,5 milioni di passeggeri. Dublino si è classificata seconda, davanti agli aeroporti internazionali di Los Angeles, Roma Fiumicino e Amsterdam Schiphol: un risultato destinato a sorprendere chi pensava che i nomi più importanti avrebbero dominato la classifica.



Il primo posto di Heathrow è frutto della sua costanza, nonostante le dimensioni. Nel 2025 l'aeroporto ha gestito 84,5 milioni di passeggeri, il volume più alto dello studio con un ampio margine, mantenendo comunque un tasso di puntualità delle partenze del 79,1%, il terzo migliore tra tutti i 23 aeroporti analizzati. Raggiungere un simile livello di affidabilità con un traffico di queste proporzioni è più difficile di quanto possa sembrare.



Dublino e Tenerife Sud entrano nella top tre grazie a una formula diversa: terminal compatti, un traffico gestibile e collegamenti economici con il centro città. L'autobus che collega Dublino al centro costa 2,60 euro. Tenerife Sud ha mantenuto un tasso di puntualità del 75% durante il picco estivo, caratterizzato quasi interamente da voli charter e turistici. Nessuno dei due è un hub riconosciuto a livello globale. Eppure, entrambi superano Los Angeles, Roma e Amsterdam.



Lo studio è stato elaborato analizzando i dati Eurocontrol sull'intero 2025 e oltre 1,1 milioni di recensioni dei passeggeri. Sono stati valutati e ponderati sei criteri: puntualità (40%), recensioni dei passeggeri (40%), costo del trasferimento (8%), esperienza di shopping in aeroporto (5%), distanza del trasferimento (4%) e valutazione Skytrax dell'aeroporto (3%).



Tra i fattori più determinanti figura la puntualità, che pesa per il 40% del punteggio complessivo. Bordeaux-Mérignac è il migliore con l'83,5% di partenze puntuali, seguito da Los Angeles (81,7%) e Heathrow (79,1%). All'estremo opposto si colloca Parigi Charles de Gaulle con il 61,1%, mentre la media dei 23 aeroporti è pari al 74%. Il divario tra il migliore e il peggiore raggiunge così i 22 punti percentuali.



"Gli aeroporti che registrano ritardi cronici lo fanno per ragioni strutturali. I limiti di capacità, le criticità nelle operazioni di assistenza a terra e il modo in cui vengono organizzati i tempi di rotazione in uno specifico terminal: nessuno di questi problemi si risolve da un'estate all'altra. Anni di dati sui reclami mostrano che in fondo alla classifica si trovano sempre gli stessi aeroporti. E i passeggeri che prenotano voli con scalo in questi aeroporti non ricevono queste informazioni", lo ha dichiarato Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor.



Lo studio, inoltre, ricorda che i dati sulla puntualità del 2025 rappresentano un utile indicatore del rischio di ritardi per i viaggi estivi, soprattutto per chi deve effettuare coincidenze o ha impegni con orari prestabiliti.



In caso di disagi, i passeggeri possono beneficiare di specifiche tutele. Nell'Unione europea il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede compensazioni da 250 a 600 euro per ritardi superiori a tre ore o cancellazioni comunicate con meno di 14 giorni di preavviso. Nel Regno Unito l'UK261 riconosce indennizzi da 220 a 520 sterline in casi analoghi. Negli Stati Uniti non è prevista una compensazione automatica per i ritardi, mentre sono garantiti rimborsi per i voli cancellati secondo la normativa del Dipartimento dei Trasporti.



AirAdvisor consiglia inoltre ai passeggeri di richiedere subito l'assistenza dovuta dalla compagnia aerea, conservare tutta la documentazione relativa al viaggio e verificare attentamente le condizioni prima di accettare eventuali voucher, che potrebbero comportare la rinuncia alla compensazione in denaro.



(Foto: by takahiro taguchi on Unsplash)

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