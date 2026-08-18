Wall Street sottotono con rendimento treasury 30 anni ai massimi dal 2007

(Teleborsa) - I listini statunitensi viaggiano sottotono con i rendimenti dei treasury ai massimi degli ultimi decenni e con il rialzo del petrolio.
Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che continua la giornata sotto la parità a 7.707 punti.
In ribasso il Nasdaq 100
(-1,25%); con analoga direzione, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,52%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+1,28%), sanitario
(+1,27%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,85%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-1,47%), beni industriali
(-0,89%) e telecomunicazioni
(-0,81%).
I rendimenti
dei titoli di Stato trentennali continuano a salire in tutto il mondo, con quelli sui Treasury ai massimi dal 2007
.
Il tutto in un clima già appesantito dal rialzo del petrolio
con le tensioni in Medio Oriente che non mostrano segnali di allentamento.
Dall'agenda macro
, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, la produzione industriale di luglio
ha registrato un +0,2% su base mensile, rispetto al +0,3% indicato dal consensus e di giugno (rivisto da +0,1%). Su base annua si registra ancora un rialzo dell'1,1%.
La produzione manifatturiera
è aumentata anch'essa dello 0,2% su mese, in linea al consensus, dopo il +0,3% del mese precedente (dato rivisto da flat).
Nello stesso periodo la capacità di utilizzo
relativa a tutti i settori industriali si è attestata, come previsto, al 76,3%, leggermente superiore rispetto al 76,2% di giugno (rivisto da 76,1%).