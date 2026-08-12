Wall Street apre in lieve rialzo con inflazione in linea con le attese

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 53.818 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 7.746 punti.
Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,83%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,13%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+1,06%), utilities
(+0,56%) e beni industriali
(+0,43%). Nel listino, i settori beni di consumo secondari
(-0,87%), telecomunicazioni
(-0,57%) e sanitario
(-0,56%) sono tra i più venduti.
Apertura in rialzo dopo che i dati sull'inflazione al consumo
di luglio sono risultati in linea con le attese
, spingendo i trader a ridimensionare le scommesse su un rialzo dei tassi Fed. Secondo il CME FedWatch tool
, le probabilità di un mantenimento dei tassi a settembre sono salite al 62% dal 54%.
Sul fronte geopolitico, i negoziati
per la riapertura dello Stretto di Hormuz
restano in stallo, con l'Iran che chiede il rilascio di asset congelati e Trump che pretende risarcimenti da Teheran. Il Brent
ha sfiorato i 90 dollari al barile
, penalizzato da nuovi attacchi nel Bab el-Mandeb rivendicati dagli Houthi.
Tra i titoli, CoreWeave
è balzata dopo aver riportato ricavi record per il quinto trimestre consecutivo
, con un backlog di vendite salito a 104 miliardi di dollari
. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Cisco Systems
(+2,15%), Caterpillar
(+2,14%), Goldman Sachs
(+1,79%) e Nvidia
(+1,69%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su McDonald's
, che prosegue le contrattazioni a -1,50%.
Discesa modesta per IBM
, che cede un piccolo -1,32%.
Pensosa Microsoft
, con un calo frazionale dell'1,24%.
Tentenna Salesforce
, con un modesto ribasso dell'1,21%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Seagate Technology
(+5,32%), Lam Research
(+4,81%), Micron Technology
(+4,74%) e Marvell Technology
(+4,62%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su MercadoLibre
, che prosegue le contrattazioni a -2,69%.
Calo deciso per Charter Communications
, che segna un -2,69%.
Sotto pressione Workday
, con un forte ribasso del 2,68%.
Soffre Palantir Technologies
, che evidenzia una perdita del 2,17%.