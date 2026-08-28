Wall Street incerta in attesa del discorso di Warsh

(Teleborsa) - Wall Street viaggia incerta mentre cresce l'attesa per il discorso che il presidente della Fed, Kevin Warsh terrà a partire dalle 16:00 ora italiana al simposio di Jackson Hole
.
Guadagno frazionale per il Dow Jones
dello 0,22%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 7.740 punti.
In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,3%); guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,23%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+0,87%), telecomunicazioni
(+0,83%) e materiali
(+0,67%).
Gli investitori sperano di ottenere dal discorso odierno di Warsh nuovi segnali sulle prossime mosse della banca centrale americana
: ovvero se Washington manterrà un orientamento restrittivo in autunno per contrastare un'inflazione headline ancora persistente, oppure se il rallentamento del mercato del lavoro consentirà una pausa nella stretta monetaria.
Alla stessa ora, atteso sul fronte macro, il dato sulla fiducia consumatori dell'Università del Michigan
.
Sull'azionario, Marvell Technology
crolla di oltre il 6% in scia alle previsioni che, pur essendo state riviste al rialzo
, non hanno soddisfatto le aspettative degli analisti, e nonostante risultati migliori del consensus.