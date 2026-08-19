Carlsberg, utili sopra attese nel primo semestre e guidance rivista al rialzo

(Teleborsa) - Il produttore di birra danese Carlsberg ha annunciato utili superiori alle attese nel primo semestre ed ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno, grazie a risparmi più rapidi connessi all'acquisizione di Britvic.



Nel semestre, i ricavi hanno registrato una crescita del 2,6%, superando i 47 miliardi di corone, mentre la crescita organica dei ricavi si è attestata al 2,7%. Tuttavia, i volumi organici sono aumentati dell'1,7%, leggermente al di sotto della stima del consensus dell'1,9%.



L'utile operativo è aumentato del 4,5% a quasi 7,5 miliardi di corone danesi, mentre la crescita organica dell'utile operativo si è attestata a +5,9%, superando il +4,4% previsto dal consensus. Il margine operativo si è attestato al 15,8% (+30 punti base). Utile netto in crescita del 6% a 4,3 miliardi di corone. Free Cash Flow operativo in crescita a 3,7 miliardi di corone.



Carlsberg ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'utile operativo organico per il 2026, portandole al 4-6% dal 2-6% precedente, prevedendo che circa il 50% delle sinergie (stimate in 110 milioni di sterline) derivanti dall'acquisizione di Britvic si realizzerà nel 2026 (in precedenza prevedeva il 30-40%).



Jefferies ha dato un giudizio positivo sui risultati, affermando che il superamento delle aspettative sugli utili e la revisione al rialzo delle previsioni dovrebbero più che compensare la debolezza del business in Cina.

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