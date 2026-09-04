Piano di investimenti da 64 milioni di euro all'aeroporto dello Stretto

(Teleborsa) - Un piano di investimenti da 64 milioni di euro per l'Aeroporto dello Stretto. Ad annunciarlo il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, insieme a Luciano Vigna, nuovo presidente di Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi.



Nella cifra stanziata rientra l'intervento di rifacimento dell'area partenze (per un importo di 36 milioni), per security e la digitalizzazione dell'intero aeroporto (5 milioni), la riqualificazione della viabilità di accesso allo lo scalo (8 milioni), l'adeguamento del distaccamento aeroportuale dei Vigili del fuoco, la riqualifica della pavimentazione dell'area di movimento aeromobili e dell'area a valle dello scalo, prospiciente il mare.



Vigna ha preannunciato che lo scalo reggino passerà dalle 36 rotazioni dello scorso inverno alle 43 di quest'anno, con una offerta di 30.000 posti in più sui voli rispetto alla passata stagione.

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