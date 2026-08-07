Invimit SGR, fatturato semestre +9% e gestione di patrimonio immobiliare da 2,6 miliardi

(Teleborsa) - Invimit SGR, società di gestione del risparmio del MEF che ha in gestione un patrimonio immobiliare di 2,6 miliardi di euro costituito da circa 400 immobili dislocati sull'intero territorio nazionale, ha chiuso il primo semestre con un fatturato di 7 milioni di euro (+9% rispetto al primo semestre 2025) e un utile netto di 2,1 milioni di euro.



I dati si confermano in linea con il piano strategico della società, si legge in una nota, e confermano il raggiungimento della mission affidata alla società da parte dell'azionista MEF di generare valore attraverso una strategia pluriennale basata su operazioni ricorrenti di valorizzazione e dismissione degli immobili, all'interno di un piano più ampio di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio dello Stato e degli Enti, contribuendo in tal modo alla riduzione del debito pubblico.



(Foto: © rawpixel)

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