Milano 16:27
52.190 +0,17%
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Dow Jones 4-set
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Londra 16:27
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 6/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 6/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3805. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3853. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3901.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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