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Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 settembre

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un -0,06%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 155,102, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 157,932. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 154,071.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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