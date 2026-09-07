Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 settembre
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un -0,06%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 155,102, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 157,932. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 154,071.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)