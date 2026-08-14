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Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,989 euro/l, gasolio a 2,087 euro/l

Economia
Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,989 euro/l, gasolio a 2,087 euro/l
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 14 agosto 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,989 euro/l per la benzina (da 1,987 di ieri) e 2,087 euro/l per il gasolio (da 2,082).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,067 euro/l per la benzina (da 2,064) e 2,164 euro/l per il gasolio (da 2,158).
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