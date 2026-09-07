Comtel, nominati per cooptazione i consiglieri Roberto De Giovanni e Guido Amoruso Manzari

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Com.tel (Comtel), realtà da 30 anni attiva nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, ha nominato per cooptazione i Consiglieri Roberto De Giovanni e Guido Amoruso Manzari (indipendente) a seguito delle dimissioni, intervenute in

ragione di sopravvenuti impegni lavorativi individuali, dei Consiglieri non esecutivi Fabio Maria Lazzerini e Maria Cristina Murelli (consigliere indipendente), con efficacia dalla data odierna.



Roberto De Giovanni vanta una lunga esperienza nel settore ICT ed è attualmente General Manager della controllata di Comtel NovaNext S.r.l., system integrator attivo nei settori Enterprise Networking, Cyber Security, Data Center & Cloud, IoT e Digital Workplace. Il suo profilo combina competenze di gestione d’impresa nell’ambito ICT e governance societaria. Sulla base delle informazioni fornite, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che Roberto De Giovanni risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per lo svolgimento dell’attività di Consigliere.



Guido Amoruso Manzari vanta una significativa esperienza professionale in ambito finanziario, immobiliare e di governance societaria, nonché sulle tematiche ESG e della sostenibilità, divenute sempre più rilevanti per Comtel. Dopo una prima esperienza nella revisione contabile presso PwC e un successivo percorso nell’advisory immobiliare per clienti nazionali e internazionali, ha più recentemente maturato esperienza in ambito Corporate Social Responsibility Management. Attualmente è Amministratore Unico di House Srl e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Teaser Srl società benefit. Sulla base delle informazioni rese, il consiglio di amministrazione ha verificato che Guido Amoruso Manzari risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per lo svolgimento dell’attività di Consigliere e risulta inoltre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e tenuto conto anche dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti approvati dal CdA.



Relativamente ai consiglieri dimissionari, per quanto noto alla Società, Fabio Maria Lazzerini detiene indirettamente n. 820.000 azioni ordinarie (pari al 4,45% del capitale sociale) di Comtel, soggette a vincolo di lock-up fino al 3 marzo 2027, mentre Maria Cristina Murelli non detiene azioni Comtel.

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