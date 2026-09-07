Deloitte Italia, il fatturato sale a 1,8 miliardi di euro (+9%)

(Teleborsa) - Deloitte Italia chiude l'anno fiscale (giugno 2025 - maggio 2026) con un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro, segnando una crescita del +9% rispetto all'esercizio precedente. È il quindicesimo anno consecutivo di espansione per il network leader nei servizi professionali alle imprese. Entro maggio 2027 sono previste più di 2 mila nuove assunzioni, mentre l'organico ha registrato un incremento del +2,7% nell'esercizio appena concluso. Il numero di partner di Deloitte Italia è salito a 581, con la nomina di 46 nuovi partner nel nuovo fiscal year.



Di particolare rilevanza sono state le performance dell'industry government & public services, che è cresciuta del +25% rispetto all'anno precedente, e di quella energy resources & industrial, che ha registrato un incremento del +12%.



Da giugno 2026 Deloitte Italia è entrata a far parte di Deloitte EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), un nuovo assetto a livello regionale che riunisce 16 participating firm, 132 mila professionisti e ricavi complessivi pari a 20 miliardi di euro in oltre 80 paesi.



"La continua crescita del nostro network riflette la fiducia che imprese e organizzazioni ripongono in Deloitte come partner in grado di guidarle nelle principali sfide globali, quali ad esempio l'intelligenza artificiale, la transizione energetica e quella digitale. Trasformazioni pervasive non solo a livello tecnologico, ma anche organizzativo e culturale", afferma Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia.

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