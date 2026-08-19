Geberit, fatturato e utili in crescita più delle attese nel semestre e outlook ottimista

(Teleborsa) - Volano le azioni della società svizzera Geberit, registrando una crescita del 7,3% alla Borsa di Zurico, dopo che il produttore di cassette da incasso per lo scarico del wc ha annunciato fatturato e utili superiori alle attese.



Nel semestre, Geberit ha riportato un fatturato di 1,71 miliardi di franchi svizzeri, in crescita del 2,8% a tassi di cambio invariati e del 5,9% a tassi di cambio correnti, con un aumento nel secondo trimestre a 838 milioni di franchi (+8,8% a tassi di cambio correnti). La crescita è stata più forte nell'Europa orientale con l'11,8%, in Svizzera con il 9,7% e in Italia con il 6,9%, mentre l'Europa occidentale ha registrato un calo dello 0,4% a causa della debolezza di Francia e Regno Unito.



L'EBITDA è aumentato del 3% a 529 milioni di franchi, con un margine EBITDA stabile al 30,9%. L'utile netto è aumentato del 7,4% a 364 milioni di franchi, con un utile per azione in crescita del 7,9% a 11,09 franchi.



Per l'intero anno, Geberit prevede una crescita del fatturato del 5-6% al netto delle fluttuazioni valutarie, superiore al +4,4% del consensus, e un margine EBITDA "sui livelli dell'anno precedente".



(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)

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