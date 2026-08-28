Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 27/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,06 miliardi di euro, con un incremento di ben 434,1 milioni, pari al 16,55%, rispetto ai precedenti 2,62 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,29 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,3 miliardi.



Su 716 titoli trattati in Borsa di Milano, 359 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 316. Invariate le rimanenti 41 azioni.









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