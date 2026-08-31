ICOP, ok da Borsa Italiana all'uplisting su Euronext Milan con deroga sul flottante

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alla quotazione sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie di ICOP , società di ingegneria del sottosuolo, e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nel mercato Euronext Growth Milan. L'efficacia del provvedimento di ammissione è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni.



La società ha chiesto, in deroga alla disposizione contenuta nel Regolamento dei mercati, la fissazione di un limite inferiore al 25% quale quota minima di flottante ai fini dell'ammissione a quotazione. Borsa Italiana ha ritenuto che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche in presenza di un flottante inferiore al 25%, e in particolare pari al 16,18% del capitale sociale.

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