Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 12/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,17 miliardi di euro, con un incremento di ben 471,2 milioni, pari al 17,46%, rispetto ai precedenti 2,7 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,32 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,4 miliardi.



A fronte dei 747 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 353 azioni. In lettera invece 361 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 33 stocks.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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