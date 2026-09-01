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Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 31/08/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 31/08/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,58 miliardi di euro, con un incremento di ben 2.093,8 milioni, pari all'84,22%, rispetto ai precedenti 2,49 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,24 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,37 miliardi.

Su 743 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 434 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 265 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 44 azioni del listino milanese.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
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