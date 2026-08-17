Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 14/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 14/08/2026 è stato pari a 2,54 miliardi di euro, in ribasso (-11,12%), rispetto ai precedenti 2,86 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,32 miliardi.



Su 726 titoli trattati in Borsa Italiana, 317 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 352. Invariate le rimanenti 57 azioni.











(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

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