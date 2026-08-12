STAR7, revocata oggi dalle negoziazioni su EGM

(Teleborsa) - Oggi le azioni STAR7 sono state revocate dalla negoziazioni su Euronext Growth Milan dopo essere state sospese nelle sedute del 10 e 11 agosto.



7BidCo comunica che è stato effettuato il regolamento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto con riferimento alle residue 84.416 azioni, rappresentative dello 0,94% del capitale, in circolazione e non possedute dalla stessa 7BidCo e dalle persone che agiscono di concerto con la medesima.



I titolari delle azioni residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della procedura congiunta, pari a 9,6671 euro per azione, direttamente presso i rispettivi intermediari.



Decorso il termine di prescrizione quinquennale, il diritto dei titolari delle azioni residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della procedura congiunta si estinguerà per prescrizione e 7BidCo avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione del controvalore della

procedura congiunta non riscossa dagli aventi diritto.





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