Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 18/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,84 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,64 miliardi della seduta precedente.



I volumi si sono attestati a 0,29 miliardi di azioni, rispetto a 0,31 miliardi precedenti.



Tra i 743 titoli trattati, 454 hanno chiuso in ribasso, mentre 255 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso. Stabili i restanti 34 titoli.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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