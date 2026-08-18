Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 17/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,64 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,54 miliardi della seduta precedente.



I volumi si sono attestati a 0,31 miliardi di azioni, rispetto a 0,32 miliardi precedenti.



Tra i 742 titoli scambiati sul listino milanese, 257 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 436 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 49 azioni.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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