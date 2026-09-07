Francoforte: in calo Auto1
(Teleborsa) - Pressione su Auto1, che tratta con una perdita del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Auto1 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 21,89 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 22,35, mentre il primo supporto è stimato a 21,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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