Germania, l'AfD sbanca la Sassonia-Anhalt e prende oltre il 44% dei voti

Il risuoltato dlele elezioni del piccolo Lander tedesco non possono essere ignorati a Berlino dove Merz vacilla

(Teleborsa) - Lo scenario più temuto si è realizzato in Germania: il partito di ultra-destra AfD ha fatto piazza pulita nelle amministrative della Sassonia-Anhalt, un piccolissimo Lander dell'Est che ha dato una risposta netta, rottamando il partito di governo Cdu e spaccando a metà il Paese, con un risultato che avrà pesanti ripercussioni su Berlino, soprattutto in vista delle prossime elezioni del 20 settembre nella Capitale e nel Lander Meclemburgo Pomerania anteriore.



Il partito Alternative fuer Deutschland (AfD) guidato dal giovane "visionario" Ulrich Siegmund ha spazzato via la CDU, che si è fermata al 18%, prendendo il 44,2% dei voti a con un'affluenza da record all'80%, pari a poco più di 1,7 milioni di elettori.



Fra le altre forze politiche, i Verdi si sono attestati all'8,9% e Linke all'8,6%, chiudendo ancora una volta ad una collaborazione con un partito di estrema destra. L'Spd ha preso il 9,2% dei voti, mentre i Liberali con il 2,3% sono rimasti al di sotto della soglia di sbarramento e restano fuori. Il risultato più pericoloso è quello di Bsw di Sahra Wagenknecht che ha già teso la mano all'AfD: il partito viene indicato al 5,1% e, se il risultato finale lo confermerà al di sopra della soglia di sbarramento, si potrebbe aprire un'alleanza con Siegmund.



Il risultato dell'AfD è sintomo che le promesse radicali di Siegmund hanno fatto presa fra i giovani ed anche fra i più anziani e di questo Berlino non potrà non tenerne conto.



"Non so ancora se sarò presidente, ma abbiamo già scritto la storia", ha dichiarato Siegmund a caldo, commentando prudentemente un voto che è un grande successo, ma non rappresenta la maggioranza assoluta.



"Sono loro il partito più forte. Dobbiamo affrontare la situazione. Questa è la democrazia, la gente è andata a votare in massa, come mai prima", ha riconosciuto il governatore uscente Sven Schulze. di fronte ad un generale malcontento die partiti moderati.



Il voto nel piccolo Lander può essere definita la Waterloo del cancelliere Friedrich Merz, il quale aveva promesso che avrebbe dimezzato Afd e invece ha fallito clamorosamente, ma soprattutto per bloccare l'AfD servirebbe ora una coalizione troppo allargata, che ricomprenda partiti molto diversi fra loro, difficile da mettere in piedi.

Condividi

```