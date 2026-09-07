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Produzione industriale Germania (MoM) in luglio

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Produzione industriale Germania (MoM) in luglio
Germania, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) -1,1%, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,1%).
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