Intesa Sanpaolo sostiene il cinema: 4 miliardi erogati e oltre mille produzioni

Sarà presente alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo conferma la sua presenza alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con nuove iniziative a supporto del settore, confermando il proprio impegno a sostegno dell’industria cinematografica e audiovisiva, che viene ritenuta strategica per il Paese, impiegando oltre 124 mila persone e contribuendo per circa lo 0,73% del PIL (media 2018-2024).



A favore del settore, la Banca ha sfruttato le competenze specialistiche del Desk Media & Cultura della Banca dei Territori al fianco di strumenti finanziari dedicati e iniziative mirate. Dal 2009 Intesa Sanpaolo ha erogato circa 4 miliardi di euro a sostegno delle imprese dell'audiovisivo, contribuendo alla realizzazione di oltre 750 opere tra film e serie televisive nazionali e internazionali, oltre a 214 produzioni tra spot pubblicitari, factual e format televisivi, per un totale di 964 contenuti audiovisivi.



Nell’ambito della manifestazione saranno presentate numerose opere sostenute dalla banca. Tra queste, nella sezione Venice Open, Dio Ride (Indiana Production) e la serie TV Peccato (Be Water Film); nella sezione Venice Spotlight, Serpenti (Paco Cinematografica); nella sezione Orizzonti, Una Storia (HT Film) e La Città dei Vivi (Eagle Pictures).



Nel corso degli anni la Banca ha accompagnato importanti produzioni esecutive internazionali realizzate in Italia, tra cui The White Lotus, Ferrari di Michael Mann, Those About To Die, Ripley, The Decameron, Emily in Paris, The Hand of Dante e, tra le più recenti, The Resurrection of the Christ (TROC), Eternity, Solo Mio, Young Sherlock 2 e Grown Ups 3. Il sostegno è arrivato attraverso strumenti quali co-finanziamenti, syndicated loan ed operazioni di smobilizzo del tax credit.



Per favorire l’ingresso delle nuove generazioni e l’innovazione, Intesa Sanpaolo promuove attraverso isybank, la banca digitale di Gruppo, il Contest dedicato ai giovani talenti del cinema con l'obiettivo di valorizzare idee, linguaggi e talenti emergenti, e di far crescere l'ecosistema audiovisivo italiano. L’iniziativa, in collaborazione con Mastercard e, OffiCine-IED verrà presentata nel corso di un evento in programma il 7 settembre al Lido di Venezia a cui parteciperanno alcuni membri della giuria, composta da rappresentanti eccellenti del panorama cinematografico nazionale.



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