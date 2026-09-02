Appuntamenti macroeconomici del 2 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 02/09/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 15,4K unità; preced. 19,5K unità)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,8%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 44K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,3%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 95K barili)
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