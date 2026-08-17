UE adotta nota su flessibilità per sicurezza energetica in deroga a Patto stabilità

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato una nota che fornisce agli Stati membri ulteriori orientamenti sulla possibilità di estendere l'applicazione della Clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, includendovi anche le misure di sicurezza energetica.



La nota in questione definisce la procedura per richiedere la flessibilità fiscale, il suo trattamento nell'ambito del quadro di sorveglianza fiscale dell'UE e il monitoraggio del suo utilizzo.



La possibilità di estendere la Clausola di salvaguadia, per includervi le misure di sicurezza energetica, - ricorda Bruxelles - è stata annunciata il 3 giugno 2026 nel Pacchetto primaverile del Semestre europeo e fa seguito al conflitto in corso in Medio Oriente. La flessibilità è intesa a sostenere misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico europeo e accelerino la transizione verso fonti energetiche non fossili.



La flessibilità si applica solo alle misure di bilancio decise dopo il 28 febbraio 2026, data di scoppio della guerra in Iran. Le misure ammissibili devono essere finanziate a livello nazionale con un impatto diretto sul bilancio. Tali misure devono essere concepite per massimizzare l'impatto, riducendo al minimo il costo fiscale. La nota include un elenco esemplificativo e non esaustivo di misure potenzialmente ammissibili. La Commissione valuterà quindi l'ammissibilità delle misure caso per caso.



La flessibilità dovrà inoltre preservare la sostenibilità fiscale. Il limite massimo complessivo dell'1,5% del Prodotto Interno Lordo (PIL) per la deviazione consentita dal percorso di spesa netta raccomandato nell'ambito della Convenzione di spesa nazionale rimarrà in vigore, con limiti specifici per le misure di sicurezza energetica fissati allo 0,3% del PIL all'anno e allo 0,6% del PIL cumulativamente all'interno del limite massimo complessivo dell'1,5% del PIL. La flessibilità sarà disponibile per il periodo 2026-2028. Le spese che superano i limiti applicabili rimarranno soggette alle normali valutazioni di conformità previste dal quadro fiscale dell'UE.



Ora, gli Stati membri sono invitati a presentare le proprie richieste di estensione della Clausola. Nelle loro richieste, gli Stati membri sono tenuti a fornire un elenco iniziale di misure di sicurezza energetica pianificate che vorrebbero beneficiare della flessibilità, con la relativa stima dei costi di bilancio. Dopo aver valutato la richiesta, la Commissione potrà raccomandare al Consiglio di approvarla.

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