Mobilità: quali prospettive per superare il vincolo triennale

"Ilancora la possibilità dei lavoratori di, perché sono costretti a permanere in servizio nella scuola di assegnazione per 3 anni di consecutivi e, in alcuni casi, non hanno".E' quanto ricorda, Segretaria generale dell', spiegando che il sindacato è riuscito quest'anno, con un emendamento, a introdurre lae adesso chiede la"Ricordiamo che i figli di 16 anni rientrano ancora nell'obbligo scolastico e vanno particolarmente tutelati- sottolinea la sindacalista - Non è possibile che vivano da soli senza i genitori. Ecco perché, nella parte normativa del contratto che è attualmente in discussione, dopo che è stata sottoscritta ad aprile la parte economica".Rosano ricorda anche che "una normativa ha introdotto la possibilità della contrattazione collettiva di integrare le norme nazionali e quindi a maggior ragione è importante reintrodurre questa deroga e superare il vincolo triennale, che costringe i docenti a subire un vero e proprio calvario per anni e fare tanta strada, spesso con i propri mezzi, per raggiungere la sede di servizio".