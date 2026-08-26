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Mobilità: quali prospettive per superare il vincolo triennale

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"Il vincolo triennale limita ancora la possibilità dei lavoratori di ricongiungersi con le famiglie dopo l'immissione in ruolo, perché sono costretti a permanere in servizio nella scuola di assegnazione per 3 anni di consecutivi e, in alcuni casi, non hanno neanche diritto a chiedere l'assegnazione provvisoria".

E' quanto ricorda Daniela Rosano, Segretaria generale dell'Anief, spiegando che il sindacato è riuscito quest'anno, con un emendamento, a introdurre la possibilità di ricongiungersi a genitori over 65 e adesso chiede la possibilità di ricongiungersi anche ai figli fino a 16 anni.

"Ricordiamo che i figli di 16 anni rientrano ancora nell'obbligo scolastico e vanno particolarmente tutelati- sottolinea la sindacalista - Non è possibile che vivano da soli senza i genitori. Ecco perché deve essere reintrodotta la deroga all'interno del CCNL, nella parte normativa del contratto che è attualmente in discussione, dopo che è stata sottoscritta ad aprile la parte economica".

Rosano ricorda anche che "una normativa ha introdotto la possibilità della contrattazione collettiva di integrare le norme nazionali e quindi a maggior ragione è importante reintrodurre questa deroga e superare il vincolo triennale, che costringe i docenti a subire un vero e proprio calvario per anni e fare tanta strada, spesso con i propri mezzi, per raggiungere la sede di servizio".
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