Mobilità: quali prospettive per superare il vincolo triennale

"Il vincolo triennale limita
ancora la possibilità dei lavoratori di ricongiungersi con le famiglie dopo l'immissione in ruolo
, perché sono costretti a permanere in servizio nella scuola di assegnazione per 3 anni di consecutivi e, in alcuni casi, non hanno neanche diritto a chiedere l'assegnazione provvisoria
".
E' quanto ricorda Daniela Rosano
, Segretaria generale dell'Anief
, spiegando che il sindacato è riuscito quest'anno, con un emendamento, a introdurre la possibilità di ricongiungersi a genitori over 65
e adesso chiede la possibilità di ricongiungersi anche ai figli fino a 16 anni
.
"Ricordiamo che i figli di 16 anni rientrano ancora nell'obbligo scolastico e vanno particolarmente tutelati- sottolinea la sindacalista - Non è possibile che vivano da soli senza i genitori. Ecco perché deve essere reintrodotta la deroga all'interno del CCNL
, nella parte normativa del contratto che è attualmente in discussione, dopo che è stata sottoscritta ad aprile la parte economica".
Rosano ricorda anche che "una normativa ha introdotto la possibilità della contrattazione collettiva di integrare le norme nazionali e quindi a maggior ragione è importante reintrodurre questa deroga e superare il vincolo triennale, che costringe i docenti a subire un vero e proprio calvario per anni e fare tanta strada, spesso con i propri mezzi, per raggiungere la sede di servizio".
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