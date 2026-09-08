Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un -0,1%.
Il grafico a breve del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 0,8108 e supporto stimato a quota 0,8078. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 0,8138.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)