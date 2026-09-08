Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 19:55
29.583 +0,13%
Dow Jones 19:55
52.908 -0,95%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un -0,1%.

Il grafico a breve del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 0,8108 e supporto stimato a quota 0,8078. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 0,8138.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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