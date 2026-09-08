Azionario europeo debole mentre Brent resta vicino ai 99 dollari

(Teleborsa) - Seduta poco mossa ma comunque debole per le Borse europee
, in attesa di indicazioni più chiare dal fronte macroeconomico e dalle prossime mosse delle banche centrali. I prezzi del petrolio Brent rimangono vicini alla soglia psicologica dei 100 dollari al barile
, con l'aumento che riflette un maggiore premio di rischio geopolitico dovuto all'intensificarsi delle tensioni nello Stretto di Hormuz, con l'Iran che ha segnalato una nuova zona di esclusione nel Golfo e un possibile accordo di trasporto marittimo con l'Oman, mentre i forti acquisti cinesi premono sull'offerta petrolifera presente sul mercato. Il mercato dei titoli di Stato rimane sotto pressione
, mentre l'atteso rialzo dei tassi della BCE dovrebbe consolidare il livello elevato dei rendimenti nel breve termine.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
la stima finale del PIL 2° trimestre è stata migliorativa
, evidenziando una crescita di +0,4% t/t da +0,3% provvisorio grazie a un calo degli investimenti privati meno intenso rispetto alla precedente rilevazione. In Germania
, è aumentato
a luglio il surplus della bilancia commerciale. In Francia
, è salito
il deficit delle partite correnti a luglio.
Tra le notizie societarie
in Europa, ASML
vuole collaborare con i propri clienti per produrre il proprio kit più avanzato destinato allo sviluppo di chip per grandi data center, come quelli progettati da Nvidia; Novartis
ha comunicato che uno studio in fase avanzata sul suo farmaco del-desiran, destinato al trattamento di una forma di atrofia muscolare, non ha raggiunto un parametro chiave. In Italia, Poste Italiane
ha migliorato la propria offerta di acquisizione su TIM; la BCE ha autorizzato UniCredit
ad applicare il Danish Compromise nel calcolo dei coefficienti patrimoniali consolidati del gruppo.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.401,9 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,50%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 4,20%. Nello scenario borsistico europeo
senza slancio Francoforte
, che negozia con un -0,15%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,19%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,01%.
Sessione debole per il listino milanese
, che scambia con un calo dello 0,34% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 54.671 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,14%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,03%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Inwit
, che mostra un incremento del 3,45%. Tonica Telecom Italia
che evidenzia un bel vantaggio del 2,52%. In luce Fincantieri
, con un ampio progresso del 2,07%. Andamento positivo per Amplifon
, che avanza di un discreto +1,59%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -2,76%. Tentenna Avio
, con un modesto ribasso dell'1,41%. Giornata fiacca per Buzzi
, che segna un calo dell'1,15%. Piccola perdita per Intesa Sanpaolo
, che scambia con un -0,99%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, OVS
(+1,58%), Sanlorenzo
(+1,48%), D'Amico
(+1,39%) e MARR
(+1,39%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Revo Insurance
, che prosegue le contrattazioni a -2,86%. Calo deciso per Technoprobe
, che segna un -2,81%. Sotto pressione Carel Industries
, con un forte ribasso del 2,15%. Soffre Cementir
, che evidenzia una perdita del 2,13%.