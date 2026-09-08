Cinven raccoglie 2,3 miliardi di euro per il secondo Strategic Fund

(Teleborsa) - La società internazionale di private equity Cinven ha annunciato oggi di aver completato la raccolta del suo secondo Strategic Fund, “Strategic Fund 2” o “SF2”, con circa 2,3 miliardi di euro di capitale raccolto, superando di circa il 50% l’obiettivo iniziale. La dimensione dello SF2 è superiore di circa il 75% rispetto al precedente Strategic Financials Fund (SFF), fondo di Cinven dedicato ai servizi finanziari.



Forte del consolidato ruolo di primo piano di Cinven in Europa, del proprio approccio all’origination basato sulla matrice settoriale-regionale e delle competenze specialistiche maturate nel segmento large-cap, lo SF2 conferma la focalizzazione esclusiva di Cinven sul private equity, offrendo agli investitori l’accesso a una strategia distintiva dedicata al mercato europeo mid-market, supportata da un team di investimento dedicato. Il team dello SF2 si concentrerà principalmente sull’acquisizione di partecipazioni di controllo in società a crescita elevata e asset-light nei settori dei Financial Services, dei Business Services e del TMT, ambiti nei quali Cinven vanta una consolidata esperienza, e individuerà opportunità nei principali mercati europei in cui la società è maggiormente presente.



La matrice settoriale-regionale di Cinven rappresenta un importante elemento di vantaggio competitivo, combinando la profonda specializzazione dei team dedicati ai singoli settori con le reti e la conoscenza dei mercati locali dei team regionali europei. A questi si affiancano i team specialistici che si occupano di Portfolio e Capital Markets, oltre alla presenza globale garantita dal team Nord America, con l’ufficio statunitense che supporta la crescita delle società europee in portafoglio che intendono espandersi nei mercati delle Americhe. Nel complesso, questa combinazione di competenze settoriali, presenza regionale e capacità specialistiche consente a Cinven di individuare opportunità di investimento distintive e di esprimerne appieno il potenziale, anche attraverso operazioni caratterizzate da significative prospettive di creazione di valore trasformativo e orientato alla generazione di alpha.



Lo SFF e lo SF2 generano inoltre significative sinergie tra i fondi e la piattaforma Cinven, rafforzando i collegamenti con gli stakeholder chiave nei diversi settori e mercati europei, sviluppando ulteriormente l’approccio di investimento tematico di Cinven basato sulle competenze settoriali e favorendo la condivisione di conoscenze ed esperienze a beneficio dei singoli fondi.



Lo SF2 è guidato dai partner di Cinven Luigi Sbrozzi e Michael Weber, che vantano complessivamente oltre 40 anni di esperienza nel private equity. Il team di investimento senior, composto da 16 professionisti dedicati, e in costante crescita, riunisce competenze specialistiche nei settori dei Financial Services, dei Business Services e del TMT.



Lo SF2 ha già perfezionato quattro investimenti, tutti caratterizzati da performance particolarmente positive: Objectway, tra i principali fornitori di soluzioni di piattaforma digitale end-to-end per wealth manager, banche e asset manager; Flint Global, società specializzata nei servizi professionali che offre consulenza a imprese e investitori su tematiche normative, di policy e di natura economica; Ongoing Warehouse, tra i principali fornitori di sistemi di gestione del magazzino cloud-native; e Optio Group, piattaforma leader nel settore delle assicurazioni specialistiche che opera come Managing General Agent (“MGA”). Si trattava in tutti e quattro i casi di aziende di alta qualità di proprietà dei fondatori e/o dei dipendenti, in cui Cinven collaborerà con i fondatori e/o i team dirigenziali per promuovere un’ulteriore e significativa creazione di valore.



Bruno Schick e Jorge Quemada, Co-Managing Partner di Cinven, hanno dichiarato: "Siamo grati del forte sostegno ricevuto dallo SF2 sia dagli investitori di lungo corso sia dai nuovi investitori a livello globale. Riteniamo che questo risultato rappresenti una conferma dei nostri principali punti di forza: l’impareggiabile focalizzazione sull’Europa, l’esclusivo focus sulle operazioni di buyout nel private equity, una storia di successo costruita in decenni di investimenti attraverso diversi cicli di mercato e il pieno allineamento degli interessi con i nostri investitori. Il significativo aumento della dimensione del fondo rispetto allo SFF ci consente di cogliere l’ampio e interessante bacino di opportunità che abbiamo individuato nel mercato europeo mid-market grazie al nostro distintivo approccio basato sulla matrice settoriale-regionale. Abbiamo continuato a generare solide performance per i nostri investitori, sia attraverso le attività di investimento sia attraverso i disinvestimenti, e continuiamo a vedere interessanti opportunità di investimento in Europa, tanto nel segmento mid-market, cui è dedicato lo SF2, quanto nel segmento large-cap, su cui si concentrano i nostri Flagship Funds".



Luigi Sbrozzi e Michael Weber, Co-Head dei Cinven Strategic Financial Funds, hanno aggiunto: "Siamo molto soddisfatti del successo della raccolta dello SF2, che offre agli investitori l’accesso a una strategia e a un team dedicati al mercato europeo mid-market, partendo dalla solida piattaforma costruita con lo SFF, che ha registrato performance particolarmente positive rispetto agli altri fondi del suo vintage. Lo SF2 si concentra su società di elevata qualità, fondate e controllate dagli imprenditori, in tutta Europa, nelle quali possiamo mettere a disposizione le nostre competenze settoriali e operative, sia attraverso il team dello SF2 sia attraverso la più ampia piattaforma Cinven, che ha maturato quasi 50 anni di esperienza nei diversi settori e mercati geografici. L’obiettivo è generare valore trasformativo attraverso un approccio che valorizzi le sinergie tra le diverse competenze. Tutti e quattro gli investimenti finora realizzati stanno registrando risultati in linea o superiori agli obiettivi e siamo particolarmente soddisfatti della qualità degli investimenti e della rapidità con cui siamo riusciti a impiegare il capitale".



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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