Forte interesse per Sacyr

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Rialzo marcato per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , tra i componenti dell' Ibex 35 , che archivia la sessione in utile dello 0,37% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 4,322 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 4,091 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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