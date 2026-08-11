Consap, utile lordo scende a 3,29 milioni nel 2024, utile netto pari a 3,26 milioni

(Teleborsa) - Il bilancio 2024 si è chiuso con un utile lordo di 3,29 milioni di euro, in diminuzione di 6,29 milioni rispetto al 2023, e con un utile netto di 3,26 milioni, legato quasi esclusivamente al saldo positivo della gestione finanziaria (+6,4 milioni), a fronte di una gestione caratteristica che presenta un saldo negativo di 3,1 milioni.



E' quanto emerge dalla relazione sulla gestione di Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), società in house del Mef, non quotata in borsa, approvata oggi dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti.



Sul fronte dell'attività finanziaria, a fine 2024, i titoli in portafoglio registrano un valore nominale complessivo di circa 92,2 milioni, in calo di 20,5 milioni rispetto al 2023.



Il patrimonio netto si attesta a 148,37 milioni, in calo di 6,31 milioni sull'anno precedente. Quanto all'attivo dello stato patrimoniale, le immobilizzazioni finanziarie, pari a 93,30 milioni (-0,16 milioni rispetto al 2023), comprendono quasi esclusivamente titoli di Stato, per un valore complessivo di 92,28 milioni.



I crediti dell'attivo circolante sono pari a 30,96 milioni (9,41 milioni nel 2023).



Infine, per quanto riguarda il passivo dello stato patrimoniale, il fondo rischi e oneri futuri ammonta, a fine 2024, a 9,37 milioni (+0,7 milioni).

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