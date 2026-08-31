Acquisto per Moltiply Group
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Vigoroso rialzo per il broker online per i mutui alle famiglie, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,74%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 38 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 36,34 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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