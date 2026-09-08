Nabla avvia collocamento per quotazione su EGM con raccolta fino a 7 milioni di euro

Forchetta di prezzo tra 3 e 3,60 euro per azione

(Teleborsa) - Nabla, Digital-Native Vertical Brand italiano attivo nel settore del make-up con un modello omnicanale nel segmento Entry Prestige, ha avviato il collocamento delle proprie azioni ordinarie finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.



La forchetta di prezzo è compresa tra 3,00 e 3,60 euro per azione, con una raccolta complessiva prevista fino a un massimo di 7 milioni di euro e una valorizzazione pre-money tra 15 e 18 milioni di euro. È prevista inoltre l'emissione dei "Warrant Nabla 2026-2030" a favore dei sottoscrittori.



L'Offerta è rivolta sia a investitori istituzionali sia retail: la tranche retail è gestita tramite il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana, con Directa SIM in qualità di Assigned Broker per la raccolta delle adesioni.



"La quotazione su Euronext Growth Milan è la leva strategica per scalare ulteriormente il nostro modello di business asset-light", ha dichiarato Cristiano De Simone, CEO di Nabla. "Abbiamo costruito un brand solido e profittevole; ora l'obiettivo è accelerare la crescita. I proventi dell'Offerta saranno investiti per consolidare la nostra presenza omnichannel internazionale e per estendere l'universo Nabla verso nuove categorie di prodotto. Apriamo il capitale per strutturare una governance più matura e condividere questa roadmap di crescita, e la conseguente creazione di valore, con i nostri nuovi azionisti".

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