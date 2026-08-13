Mercati europei deboli, Milano schiva le vendite

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della debolezza la seduta delle borse europee
, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500
.
Nel complesso, gli investitori apprezzano l'arrivo di nuovi segnali incoraggianti che l'inflazione statunitense non stia accelerando
mentre si rafforza l'aspettativa che la Federal Reserve non aumenterà i tassi il mese prossimo.
A luglio, infatti, i prezzi alla produzione USA
sono rimasti invariati su base mensile, a fronte del calo dello 0,1% di giugno
(rivisto da -0,3%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,2%. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 4,7%, in rallentamento dal +5,5% del mese precedente e a fronte del +4,9% del consensus.
Il tutto in un contesto che continua a beneficiare già del calo del petrolio
con le prospettive di una domanda più debole, a seguito di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio statunitensi e delle previsioni di consumo riviste al ribasso da parte dell'IEA e dell'OPEC.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 4.369,3 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 82,34 dollari per barile, in calo dell'1,11%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,90%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
è stabile, riportando un moderato -0,12%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,56%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,28%.
Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 56.341 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,06%); come pure, senza direzione il FTSE Italia Star
(-0,02%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Saipem
(+3,64%), Fincantieri
(+2,52%), Nexi
(+2,37%) e DiaSorin
(+1,16%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Unipol
, che ha archiviato la seduta a -1,79%.
Sotto pressione Inwit
, che accusa un calo dell'1,64%.
Sottotono Moncler
che mostra una limatura dell'1,15%.
Deludente Generali Assicurazioni
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, D'Amico
(+2,82%), Moltiply Group
(+2,79%), Ferragamo
(+2,37%) e Pirelli
(+2,23%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Alerion Clean Power
, che ha archiviato la seduta a -3,52%.
Scivola Safilo
, con un netto svantaggio del 2,68%.
In rosso Revo Insurance
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,14%.
Spicca la prestazione negativa di Ferretti
, che scende dell'1,67%.