Orlopp (Commerzbank), colloqui in corso con Unicredit, ora collaborare in modo costruttivo

Le dichiarazioni dell'AD

(Teleborsa) - Sono in corso i colloqui con UniCredit , bisogna accettare le decisioni degli azionisti, mettere da parte le sensibilità personali e ottenere il miglior valore possibile, con un approccio costruttivo.



E' quanto dichiarato da Bettina Orlopp, amministratore delegato di Commerzbank , al summit bancario di Handelsblatt a Francoforte.



"Sono in corso delle discussioni, il che è nell'interesse di entrambe le parti. Non dobbiamo assolutamente rovinare tutto adesso. Ora è fondamentale scegliere la giusta strategia per il futuro e assicurarsi che non venga distrutto alcun valore. Siamo in contatto, il nostro compito ora è collaborare in modo costruttivo per trovare una strategia che massimizzi il valore di entrambi gli istituti. Dobbiamo fare attenzione a non distruggere valore".



Parlando poi del suo futuro, - si legge su Bloomberg - Orlopp ha lasciato intendere che difficilmente rimarrà in carica se non riuscirà a trovare un punto d'incontro con l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, una volta che l'istituto di credito italiano avrà acquisito il controllo della banca tedesca.



Essere membro del consiglio di amministrazione "ha senso solo se, in primo luogo, esiste un rapporto di fiducia tra il consiglio di sorveglianza e il consiglio di amministrazione e, in secondo luogo, c'è accordo sulla strategia", ha affermando rispondendo a una domanda se sarebbe rimasta in carica qualora Orcel avesse attuato i suoi piani per Commerzbank. "In caso contrario, bisogna trarne le conseguenze".



Queste dichiarazioni giungono dopo che il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha accettato di incontrare Orcel a Berlino il 14 settembre. Tale decisione ha segnato un'inversione di rotta rispetto al precedente rifiuto di Berlino di parlare direttamente con l'AD di UniCredit in merito a Commerzbank, aprendo così a Orcel un canale diretto per discutere del futuro dell'istituto di credito senza dover passare attraverso Orlopp.

Condividi

```